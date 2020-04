Wie gewonnen so zerronnen: Das gilt derzeit aufgrund der Coronakrise für die heimischen Schweinebauern. Lag der Erzeugerpreis in den ersten Monaten des heurigen Jahres noch um etwa ein Drittel höher als im Jahr davor, so wurde dieses Hoch nun wegen der Auswirkungen des Virus praktisch zur Gänze wieder abgegeben."Wir haben die Talsohle jetzt wohl noch nicht erreicht", befürchtete Johann Schlederer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...