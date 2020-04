Medienmitteilung vom 24. April 2020

Metall Zug Gruppe: Besetzung Verwaltungsrat der V-ZUG Holding AG

Zug, 24. April 2020 - Die Metall Zug Gruppe hatdie Mitglieder des Verwaltungsrats der V-ZUG Holding AG für den anstehenden Spin-off bestimmt: Neben den bereits bekannten Mitgliedern Oliver Riemenschneider (als Präsident), Annelies Häcki Buhofer und Jürg Werner werden Prisca Hafner, Tobias Knechtle und Petra Rumpf für die Wahl ernannt. Peter Spirig, der neue CEO wird seine Funktion am 1. September 2020 übernehmen.

Die zur Metall Zug Gruppe gehörende V-ZUG Holding AG hat mit Prisca Hafner, Tobias Knechtle und Petra Rumpf neben den drei bereits bekannten Mitgliedern drei weitere Mitglieder für den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Damit ist der sechsköpfige Verwaltungsrat der V-ZUG Holding AG für die anstehende Verselbständigung der V-ZUG komplett. Die formelle Wahl des Verwaltungsrats erfolgt voraussichtlich am 19. Mai 2020 anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der V-ZUG Holding AG.

Prisca Hafner,*1967, Schweizer Bürgerin, war Chief Human Resource Officer bei der COMET Group, Flamatt und hatte die globale Leitung Human Resources bei Oerlikon Balzers, Balzers (FL). Sie hat eine Ausbildung als Bankkauffrau und hat sich am Institut für angewandte Psychologie (IAP), Zürich in Human Resources und Coaching weitergebildet.

Tobias Knechtle,*1972, Schweizer Bürger, war CFO der VALORA Gruppe, Muttenz, Vice President Finance bei der Kudelski Group, Cheseaux-sur-Lausanne, Geschäftsführer von CINVEN Private Equity, Frankfurt und London und arbeitete für die Boston Consulting Group. Er verfügt über einen Abschluss als lic. rer. pol. der Universität Bern.

Petra Rumpf, *1968, Doppelbürgerin Schweiz/Deutschland, ist Global Head Dental Service Organisations bei der Straumann Group, Basel. Davor war sie Global Head of Corporate Development und Special Channels bei der Nobel Biocare, Zürich und Vice President Strategy & Transformation Central Europe bei Capgemini Consulting. Petra Rumpf hat einen MBA der Clark University, USA, und ist Mitglied des Harvard Dental School Deans Advisory Boards.

Die bereits bekannten Mitglieder des Verwaltungsrates der V-ZUG Holding AG sind:

Oliver Riemenschneider, *1962, Doppelbürger Schweiz/Deutschland, ist seit Mai 2019 Mitglied und seit September 2019 Präsident des Verwaltungsrats der V-ZUG AG. Seit deren Gründung im November 2019 amtet er zudem als Verwaltungsratspräsident der V-ZUG Holding AG. Oliver Riemenschneider ist seit 2011 Managing Director Global Business Unit Turbocharging bei der ABB, Zürich, und war seit 1991 in verschiedenen Management Funktionen bei der ABB tätig, davon sieben Jahre in Japan. Er ist zudem Präsident der Fachgruppe für Verbrennungsmotoren der Swissmem, Zürich, und Vorstandsmitglied des VDMA Motoren und Systeme, Frankfurt. Er ist Dipl. Ing. ETH Zürich und hat einen MBA der City University, Bellevue, Washington.

Annelies Häcki Buhofer, *1954, Schweizer Bürgerin, ist seit Mai 2016 Mitglied des Verwaltungsrats der V-ZUG AG. Sie ist PD Dr. phil. I, Universität Zürich und war von 1989 bis 2015 ordentliche Professorin für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Basel und hat verschiedene Führungsaufgaben an der philosophisch-historischen Fakultät ausgeübt. Annelies Häcki-Buhofer hat verschiedene Tätigkeiten in Führungsgremien nationaler sowie internationaler Fachgesellschaften übernommen und war Forschungsrätin des Schweizerischen Nationalfonds. Zudem ist sie Präsidentin des Verwaltungsrates der BURU Holding AG, Cham, Mitglied des Verwaltungsrats der Zug Estates Holding AG, Zug, Mitglied des Verwaltungsrates der Cham Group AG, Cham, sowie Mitglied in Verwaltungsräten von weiteren nicht kotierten Unternehmen.

Jürg Werner, *1956, Schweizer Bürger, war von 2013 bis 31. März 2020 CEO der Metall Zug AG, von 2010-2013 CEO der V-ZUG AG, im Jahr 2010 COO der V-ZUG AG und von 1996-2009 Entwicklungsleiter V-ZUG AG und GL-Mitglied. Er ist Dr. sc. tech. Der ETH Zürich und hat ein Nachdiplom in Unternehmensführung. Er amtet als Präsident der Schweizerischen Normenvereinigung (SNV); ist Mitglied des DIN-Präsidiums; Mitglied des Industrial Advisory Board Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik ETH Zürich, der Fachkommission ZHAW Life Sciences und Facility Management sowie der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften. Jürg Werner ist Präsident des Verwaltungsrats der Schleuniger Holding AG, Thun, Mitglied des Verwaltungsrats der Haag-Streit Holding AG, Köniz, sowie Mitglied in Verwaltungsräten von weiteren nicht kotierten Unternehmen.

Wie bereits in der Medienmitteilung vom 31. März 2020 publiziert, wird Peter Spirig, der neue CEO der V-ZUG Gruppe, seine Funktion am 1. September 2020 von Heinz M. Buhofer übernehmen, welcher diese Aufgabe seit dem 1. September 2019 interimistisch ausübt. Heinz M. Buhofer wird voraussichtlich bis Ende September bei der V-ZUG Gruppe verbleiben und in dieser Zeit seine Aufgaben vollständig an Peter Spirig übergeben.

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 5'000 Mitarbeitende und umfasst sechs Geschäftsbereiche:

Haushaltapparate (V-ZUG Holding AG, V-ZUG AG, SIBIRGroup AG, Gehrig Group AG und weitere Tochtergesellschaften)

Infection Control (Belimed Gruppe)

Life Science Solutions (Belimed Life Science AG, Belimed Life Science d.o.o.)

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Wire Processing (Schleuniger Gruppe)

Technologiecluster & Infra (V-ZUG Immobilien AG, V-ZUG Infra AG, MZ Infra AG)

Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

Wichtige Daten

24. April 2020 Ordentliche Generalversammlung Metall Zug

24. Juni 2020 (nach Börsenschluss) Stichtag für den Erhalt von V-ZUG-Aktien

25. Juni 2020 Erster Handelstag Metall Zug-Aktien ex Sachdividende

25. Juni 2020 Kotierung und erster Handelstag V-ZUG-Aktien an der SIX

17. August 2020 Publikation Halbjahresergebnisse 2020

