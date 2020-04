The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0537261874 CIBC 20/23 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0541537996 HENKEL 20/23 MTN SF BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A289KU6 BREMEN LSA A.241 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0Y12 DZ BANK IS.A1341 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0Y61 DZ BANK IS.A1346 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ57 DZ BANK CLN E.9902 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1G1 DEKA MTN SERIE 7706 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1H9 DEKA MTN SERIE 7707 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1J5 DEKA MTN SERIE 7708 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TF0 LB.HESS.THR.CARRARA04M/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Y93 LB.HESS.THR. IHS 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZA4 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13L89 LBBW SZA NH 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13L97 LBBW SZA NH 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8445 LDSBK.SAAR IHS S.844 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0000012G34 SPANIEN 20/30 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013510179 AUCHAN HLDG 20/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US045167EU38 ASIAN DEV.BK 20/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US06367WB850 BK MONTREAL 20/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA USU0389LAF86 ARAMARK SVC 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2158820477 EX.IMP.BK.K. 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA 99W XFRA AU0000084477 99 TECHNOLOGY LTD. CDI 1 EQ00 EQU EUR NCA ES3G XFRA CA26908N1078 ESG GLOBAL IMPACT CAP. I. EQ00 EQU EUR NCA W8VS XFRA US06426M1045 BANK O.CHINA H ADR/25 YC1 EQ00 EQU EUR N