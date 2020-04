FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLQ7G XFRA LU0179106983 GS+P FDS FAMILY BUSINE.R 0.300 EURLQ7B XFRA LU0077884368 GS+P FDS SCHWELLENLAEN.R 0.200 EURTXIJ XFRA LU0070000491 GS+ P FONDS EURO KONZEPT 0.500 EURUUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.264 EURONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.868 EURDG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. DL-,0001 0.575 EURRDEB XFRA GB00B2B0DG97 RELX PLC LS -,144397 0.368 EURFOT XFRA FI0009007132 FORTUM OYJ EO 3,40 1.100 EURVV2 XFRA CH0006227612 VETROPACK HLDG INH. SF 50 61.837 EURLQ7A XFRA LU0068841302 GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.G 0.500 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.052 EURAOO XFRA BE0003851681 AEDIFICA S.A. 2.480 EURASME XFRA NL0010273215 ASML HOLDING EO -,09 1.350 EURASMF XFRA USN070592100 ASML HOLDING NY EO-,09 1.388 EURLQ7K XFRA LU0487180605 GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.R 0.500 EURD8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.232 EURHNX1 XFRA CH0244017502 CONZZETA AG NAM. SF 2 39.956 EUR26R XFRA US74967R1068 RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 0.353 EUR7W7 XFRA SE0000489098 SWECO AB B SK 1,- 0.285 EURACO1 XFRA SE0011166628 ATLAS COPCO B FREE 0.322 EURACO2 XFRA SE0011166610 ATLAS COPCO A 0.322 EUR