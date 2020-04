FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLR 0.000 %SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.297 EURNESM XFRA US6410694060 NESTLE NAM. ADR/1 SF 1 2.559 EURFAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.232 EURBN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.288 EUR47T XFRA TH0999010Z11 TISCO FINL GR.-FGN- BA 10 0.222 EURSBOA XFRA SG1R50925390 SEMBCORP INDS NEW SD-,25 0.020 EURWOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 0.790 EURHNK1 XFRA NL0000009165 HEINEKEN EO 1,60 1.040 EUR4H5 XFRA NL0000008977 HEINEKEN HLDG EO 1,60 1.040 EURP1I XFRA IT0003073266 PIAGGIO + C. NAM. 0.055 EURBCJ XFRA IT0001033700 BASICNET EO 0,52 0.120 EURXFRA DE000HLB3Q03 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/18 0.001 %M8Y XFRA FR0010241638 MERCIALYS INH. EO 1 0.480 EURNESR XFRA CH0038863350 NESTLE NAM. SF-,10 2.569 EURUTO XFRA BMG0666H1007 AUTOMATED SYS HLDGS HD-10 0.009 EUR47TA XFRA TH0999010R11 TISCO FINL GRP -NVDR-BA10 0.222 EURHNK2 XFRA US4230123014 HEINEKEN SP. ADR 1/2 0.527 EURXFRA DE000HLB30W6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04D/19 0.001 %XFRA DE000HLB30X4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04E/19 0.001 %XFRA DE000HLB3027 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04F/19 0.000 %XFRA DE000HLB32S0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04H/19 0.001 %XFRA DE000HLB3Q29 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04D/18 0.001 %AKU1 XFRA NL0013267909 AKZO NOBEL EO 0,5 1.490 EURAKUP XFRA US0101995035 AKZO NOBEL SPONS.ADRS 1/3 0.503 EUR29O XFRA IT0001046553 CARRARO S.P.A. EO 0,52 0.100 EURBPA XFRA IT0001073045 BANCA PROFILO 0.009 EUREZP1 XFRA CH0360826991 COMET HLDG AG NA SF 1 0.951 EURS2B XFRA NO0010612450 SELVAAG BOLIG AS NK 2 0.130 EUR9IFA XFRA PAL2400671A3 INTERCORP FIN.SERV. O.N. 1.624 EUR2IM0 XFRA LI0443398271 CANSOUL-HANF IN.A.GL.EOR 0.050 EUR