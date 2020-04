FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OVER XFRA US6903701018 OVERSTOCK.COM INC. DL-,01

BHM XFRA CH0012530207 BACHEM HLDG NA B SF 0,05

ES3 XFRA CA09367W1077 BLOCK ONE CAP. INC.

8SS XFRA CA86254Q1046 STRAD INC.CLASS A

