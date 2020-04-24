FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.04.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
OVER XFRA US6903701018 OVERSTOCK.COM INC. DL-,01
BHM XFRA CH0012530207 BACHEM HLDG NA B SF 0,05
ES3 XFRA CA09367W1077 BLOCK ONE CAP. INC.
8SS XFRA CA86254Q1046 STRAD INC.CLASS A
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