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WKN: A2PL6R ISIN: CA86254Q1046 Ticker-Symbol: 8SS 
Frankfurt
23.04.20
19:55 Uhr
1,530 Euro
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Branche
Öl/Gas
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