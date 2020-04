Von Asa Fitch

NEW YORK (Dow Jones)--Der Chipkonzern Intel hat im ersten Quartal dank eines Wachstums in seiner Serversparte und im PC-Segment die Erwartungen übertroffen. Weil wegen der Coronavirus-Krise so viele Menschen von Zuhause aus arbeiten, legte die Nachfrage nach einer stärkeren Rechenleistung zu. Und auch für das laufende Quartal rechnet der Konzern mit einem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Mit Blick auf das Gesamtjahr zieht Intel aber wegen der Geschäftsunsicherheiten und den unklaren Auswirkungen wegen Covid-19 seinen Jahresausblick zurück. Der Aktienkurs von Intel fiel auf Nasdaq.com um 5,4 Prozent auf 55,87 US-Dollar.

Die Umsätze erhöhten sich im Anfangsquartal um 23 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten nur mit 18,7 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 1,45 Dollar je Aktie, was ebenfalls über den Markterwartungen von 1,28 Dollar je Aktie lag. Unter dem Strich meldete Intel ein Ergebnisplus von 3,97 Milliarden Dollar auf 5,7 Milliarden Dollar.

Für das zweite Quartal erwartet Intel einen Umsatz von 18,5 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,10 Dollar. Hier liegt Intel auch über dem aktuellen Analystenkonsens, der einen Umsatz von 17,9 Milliarden Dollar erwarten ließ.

Die Jahresprognose hat auch bei Intel keinen Bestand mehr. Bisher rechnete Intel mit einem Umsatz von 73,5 Milliarden Dollar, einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 5 Dollar und einer operativen Marge von 33 Prozent.

