Vorsicht bei allen Terminkontrakten! Die Preisschwankung um mehr als 5 bis 10 % während eiens Tages sowohl für Brent als auch WTI macht eine vernünftige Einschätzung für den Einkauf noch nicht möglich. Richtiger ist dagegen: Investments in Öl-Aktien und dies auch per Optionsschein, womit Sie mit dem Hebel das bessere Ergebnis erzielen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



