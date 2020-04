Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer legt am Montag (27. April) die Zahlen für das erste Quartal 2019 vor. Am Dienstag, 28. April, folgt die Hauptversammlung aufgrund der Corona-Krise in digitaler Form. Das erwarten die Analysten vom DAX-Unternehmen.Experten rechnen im Durchschnitt für das erste Quartal mit einem Anstieg des Umsatz um knapp drei Prozent auf 12,6 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA dürfte demnach um ebenfalls rund drei Prozent auf 4,1 Milliarden Euro steigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...