Wenn es eine Branche gibt, welche derzeit so gut wie unabhängig von der aktuellen Krise agiert, dann ist dies die Lebensmittelbranche. Mit einem Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar ist der amerikanische Konzern The Kroger nicht nur die größte Lebensmittel-Supermarkt-Kette in den USA.

Den vollständigen Artikel lesen ...