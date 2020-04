Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nahrungsmittel- und Getränkeriese Nestle hat im ersten Quartal wegen ungünstiger Währungseffekte und Verkäufen von Geschäftsaktivitäten weniger umgesetzt als erwartet. Auf organischer Basis konnten die Schweizer aber wachsen. Weil es nach Angaben von Nestle noch zu früh ist, die vollen Auswirkungen von Covid-19 zu beurteilen, hält der Konzern an seinem ursprünglichen Ausblick für das Gesamtjahr 2020 vorläufig fest. Demnach wird eine weitere Verbesserung des organischen Umsatzwachstums und der zugrunde liegenden operativen Ergebnismarge angepeilt.

Der berichtete Umsatz sank um 6,2 Prozent auf 20,8 Milliarden Schweizer Franken. Veräußerungsbereinigte Zukäufe verringerten den Umsatz um 4,7 Prozent, ungünstige Wechselkurseffekte hatten eine negative Auswirkung von 5,8 Prozent. Analysten hatten mit Einnahmen von 21,10 Milliarden Franken gerechnet. Organisch zeigte sich ein Wachstum von 4,3 Prozent.

Das Wachstum sei durch eine starke Dynamik in Nord- und Südamerika sowie der Region EMENA (Europa, Naher Osten und Nordafrika) unterstützt worden, erklärte Nestle in einer Pressemitteilung und wies darauf hin, dass in Deutschland, Russland, Israel und Spanien ein besonders starkes Wachstum erreicht wurde.

In seinem Geschäftsbereich AOA (Asien, Ozeanien und Subsahara-Afrika), der auch das China-Geschäft umfasst, rutschte der Umsatz allerdings deutlich ab. Auf berichteter Basis gingen die Einnahmen hier um 9,7 Prozent zurück. Für China meldete Nestle ein zweistelliges negatives Wachstum, was auf einen erheblichen Umsatzrückgang im Außer-Haus-Bereich und auf den Zeitpunkt des chinesischen Neujahrs zurückzuführen ist. Als Beispiele führten die Schweizer Nestle Professional, Erdnussmilch und Reisporridge-Konserven von Yinlu sowie Hsu Fu Chi Süsswaren und trinkfertige Produkte an.

