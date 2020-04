Am deutschen Aktienmarkt geht es im Freitagshandel abwärts.Der DAX startet nach schwachen Vorgaben aus den USA und Asien mit Verlusten und gibt zum Auftakt in den Freitagshandel 2,02 Prozent auf 10.299,31 Punkte nach. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex noch von Spekulationen profitiert, dass die Coronavirus-Pandemie ihren Schrecken verlieren könnte.Doch zum Ende der Woche kommen diesbezüglich wieder negative Nachrichten: Einen Dämpfer versetzte bereits den Anlegern an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...