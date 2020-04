Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stand im gestrigen Tagesverlauf zunächst unter Druck, konnte sich bis zum Schluss des Handels aber deutlich erholen, so die Analysten der Helaba.Die kurzfristige Unterstützungslinie der Aufwärtsbewegung vom 19. März habe einem Test standgehalten. Dies sei positiv zu werten, ebenso der Anstieg des Kursmomentums in den positiven Bereich. Der MACD stehe zudem im Kauf. Die nächste Hürde zeige sich an der 55-Tagelinie bei 172,55. Kurse darüber würden Potenzial bis 173,26 eröffnen. Die Unterstützungslinie bei 171,52 stelle eine erste Auffangmarke dar. Die Trading-Range liege zwischen 171,50 und 173,00. (24.04.2020/alc/a/a) ...

