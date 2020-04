Unterföhring (ots) -Unterföhring, 24. April 2020. Starke Performance! "Germany's nextTopmodel - by Heidi Klum" steigert sich auf hohem Niveau im Vergleichzur Vorwoche und begeistert mit dem besten Wert der Staffel: Starke20,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sahen, wie dieTopmodel-Anwärterinnen in die Rolle der legendären Musikgruppe ThePussycat Dolls schlüpften und eine Choreografie zu ihremNummer-eins-Hit "Don't Cha" performten.Damit gewinnt ProSieben die Prime Time. Mit starken 12,9 ProzentMarktanteil (Z. 14-49 J.) ist ProSieben außerdem klarer Marktführeram Donnerstag.Direkt im Anschluss erzielt das Magazin "red." sehr gute 13,4 ProzentMarktanteil (E 14-49 J., 22:20 Uhr).Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? sixx zeigt jede Folge "Germany's nextTopmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kannman sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlungansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlungin der Mediathek.GNTM - The Talk: Spannende Einblicke und Highlights aus deraktuellen FolgeAuf GNTM.de erzählen jetzt die Topmodel-Anwärterinnen Anastasia (20,Berlin) und Jacky (21, Rheingau-Taunus) vom Charity-Shooting und dememotionalen Entscheidungswalk vor Heidi Klum und Chiara Ferragni.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 24.04.2020 (vorläufig gewichtet: 25.04.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR Show & ComedyTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzger, Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1173/1126Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comJasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4579505