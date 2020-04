Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Kursverlusten eröffnen. Eine Bankindikation auf den ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 1,70 Prozent tiefer. Auch beim europäischen Umfeld deuten sich Kursverluste an, sowohl der Euro-Stoxx als auch der DAX waren negativ indiziert. In eine ähnliche Richtung weisen die Vorgaben - die US-Börsen schlossen am Vortag zwar ohne klare Richtung, ...

