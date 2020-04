Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta010/24.04.2020/08:55) - * Trotz COVID-19 werden Projekte weitergeführt und umgesetzt * Leistungen kritischer Infrastruktur auch in Krisenzeiten gefragt * Projektabnahmen funktionieren auch digital * Frequentis angesichts der aktuellen Coronavirus-Pandemie gut aufgestellt



Auch in der angespannten Situation rund um das Coronavirus arbeitet Frequentis erfolgreich an Projekten. "Gerade bei den aktuellen Herausforderungen zeigt sich die Stabilität unseres Geschäftsmodells. Trotz Zutrittsbeschränkungen und Reiseerschwernissen können wir viele Meilensteine unserer Projekte digital abarbeiten. Zusätzlich ist Frequentis durch Vor-Ort-Teams wie beispielsweise in den USA, Australien, China, Großbritannien oder Deutschland gut aufgestellt", sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher. Auch angesichts der schwierigen konjunkturellen Lage bleibt Haslacher zuversichtlich: "Wir beliefern behördliche Betreiber von kritischen Infrastrukturen und unsere Leistungen sind für den uneingeschränkten Betrieb gerade in diesen Zeiten sehr wichtig."



Gemeinsam mit den Kunden gelingt es Frequentis-Projektteams, neue Möglichkeiten und Wege zu finden, Installationen und Projektabnahmen durchzuführen. Werkabnahmen, Vor-Ort-Installationen, Tests und Trainings werden dabei auf virtueller Basis oder in Form speziell besetzter Zweier-Teams (eine Person vor Ort beim Kunden, eine im Frequentis-Büro) durchgeführt.



Ein wichtiger Erfolg wurde zuletzt bei der Deutschen Bundeswehr realisiert. Die Abnahme eines Ausbildungs-, Test- und Trainingssystems, das der Bundeswehr auch als Notfallelement für die Luftraumüberwachung dient, konnte am Standort Erndtebrück abgeschlossen werden.



Auch im Public Transport Bereich wurden wesentliche Meilensteine bei Bahnprojekten in Zentral- und Osteuropa realisiert, erfolgreiche Abnahmen gab es gleichfalls im Bereich der Öffentlichen Sicherheit.



Über FREQUENTIS



Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Als Weltkonzern verfügt Frequentis über ein internationales Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern.



Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 30.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden. 1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management / Luftfahrtinformations-management), bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich.



Die Aktien der Frequentis AG notieren unter dem Kürzel FQT, ISIN ATFREQUENT09, an der Wiener und Frankfurter Börse. Im Jahr 2019 wurde mit weltweit rund 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umsatz von EUR 303,6 Mio. und ein EBIT von EUR 17,2 Mio. erwirtschaftet.



