Gold ist erneut gesucht nimmt das Jahreshoch ins Visier. EURCZK wartet mit Potential in der tiefen Korrektur auf, während AUDUSD mit Unentschlossenheit auf Richtungssuche ist. Gold gesucht mit Jahreshochs im Visier Tickmill-Analyse: Gold am Jahreshoch Gold ist seit dem korrektiven Zwischentief bei 1.659 USD wieder in den Fokus der Käufer gerutscht und konnte mit Zuwächsen Richtung Jahreshoch bei 1.747 USD glänzen. Kommt es zu nachhaltigen Anstiegen über diese Marke, steht weiteren Zuwächsen - gemessen ...

