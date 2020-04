Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der amerikanische Bierbrauer Anheuser Busch emittiert eine neue Anleihe (ISIN US035240AV25/ WKN A28VSE) mit Fälligkeit zum 01.06.2030, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 1,75 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz sei mit 3,50 Prozent festgelegt. Die Zinszahlungen würden im halbjährlichen Turnus zum 01.06. und 01.12. eines Jahres stattfinden, jedoch erstmalig am 01.12.2020. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 US-Dollar. S&P vergebe für Anheuser Busch ein Rating von A-. Die Anleihe sei durch den Emittenten vorzeitig kündbar. (Bonds Weekly Ausgabe 15 vom 23.04.2020) (24.04.2020/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...