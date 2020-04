Hannover (www.anleihencheck.de) - Bundesanleihen haben nach einem schwächeren Auftakt von den extrem schlechten Einkaufsmanagerindexdaten profitiert und leicht im Plus schließen können, so die Analysten der Nord LB.Die Coronavirus-Krise sorge für einen freien Fall des Konsumklimas in Deutschland auf ein Rekordtief. Die GfK rechne für Mai mit einem Einbruch des Konsumklima-Barometers um 25,7 Zähler auf minus 23,4 Punkte. ...

