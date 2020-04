FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Drägerwerk haben am Freitag von einer Kaufempfehlung profitiert. Im schwachen Gesamtmarkt kletterten die Papiere des Medizintechnik-Unternehmens zeitweise über 5 Prozent auf 79,30 Euro. Dieses Niveau konnten sie aber nicht lange halten und pendelten sich zuletzt bei 2 Prozent Plus ein.



Analyst Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser empfahl Dräger-Papiere mit einem Kursziel von 95 Euro. Im Zuge der Corona-Krise dürften die Anleger ihre Meinung über die wichtige Rolle des Unternehmens als Zulieferer von Gesundheits-Infrastruktur geändert haben, so der Experte. Beispiellose Nachfrage treibe Umsätze und Gewinne in den kommenden Jahren.



Mit seinem Kursziel ist Halitsa nun besonders optimistisch. Mitte Februar hatte er die Papiere noch bei 38 Euro fair bewertet gesehen und mit "Sell" eingestuft./ag/fba

