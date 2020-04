Köln (ots) - Exklusiv für Hersteller und Online-Händler gibt es jetzt das "Der Grüne Punkt" Online-Label (https://www.gruener-punkt.de/de/online-label.html). Damit zeigen Hersteller und Online-Händler ihren Kunden, dass sie ihre Verpackungen am dualen System des Grünen Punkts beteiligen, also ihre Pflicht nach dem Verpackungsgesetz (https://www.gruener-punkt.de/de/verpackungslizenzierung/verpackungsgesetz.html) (VerpackG) erfüllen und Verantwortung für ihre Verkaufsverpackungen übernehmen möchten.Mit unserem Lizenzrechner VerpackGO (http://www.verpackgo.de/) können Hersteller und Online-Händler ganz einfach online jede Verpackung am dualen System beteiligen, also "lizenzieren" - mit wenigen Klicks gelangen sie ans Ziel und sind startklar für das Verpackungsgesetz. Durch die Beteiligung beim Grünen Punkt erhalten Hersteller und Online-Händler kostenfrei das Online-Label und können es unkompliziert in ihren Webshop einbinden oder auf Social-Media-Kanälen posten.Das Online-Label steht Kunden des Grünen Punkts zur Nutzung in ihrem Online-Portal zur Verfügung. Damit zeigen Hersteller und Online-Händler nicht nur ihren Kunden, dass sie beim Grünen Punkt lizenzieren, sondern auch der Konkurrenz.Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für die erweiterte Produzentenverantwortung, als führender Sekundärrohstofflieferant für Kunststoffe und als Premium-Produzent von Kunststoffrezyklaten der Lösungsanbieter für die Bedürfnisse der Kreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (DSD) hat mit dem Grünen Punkt als ihrem Markenzeichen das duale System in Deutschland mit eingeführt und aufgebaut und steht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die Systec Plastics stellt an den Standorten Eisfeld und Hörstel Premiumrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markt her. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG zusammengefasst.Pressekontakt:DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KGFrankfurter Strasse 720-726,51145 Köln (Porz-Eil)V.i.S.d.P.: Norbert Völl,pressestelle@gruener-punkt.de, www.gruener-punkt.deTel. 02203/937-507Original-Content von: DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110129/4579687