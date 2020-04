Das Expertenteam von der GBC AG richtet mehrmals im Jahr Konferenzen in München und Zürich aus, um börsennotierten Unternehmen, Investoren und Dienstleister zusammenzubringen. In einer angenehmen Atmosphäre wird normalerweise die Community mit Abendprogramm im Austausch begleitet. In Zeiten von Corona ist alles anders. Am 28. und 29. April 2020 findet daher die Konferenz erstmalig ausschließlich online statt. Registrierte Teilnehmer haben dann die Gelegenheit von den teilnehmenden Unternehmen Informationen aus erster Hand zu erhalten. Das Research Haus stellt bereits Studien zu zahlreichen Unternehmen zur Verfügung.

