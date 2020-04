Der Goldpreis hält sich weiterhin wacker über der Marke von 1.700 Dollar. Doch natürlich wird in der laufenden Woche vor allem über das Kursziel der Bank of America diskutiert. Die Analysten der US-Bank haben ein Kursziel von 3.000 Dollar für Gold ausgegeben. Und dieses Kursziel soll bereits in 18 Monaten erreicht werden. Marco Uome diskutiert mit Markus Bußler darüber, ob dieses Kursziel tatsächlich realistisch oder ob die Bank of America einfach nur Aufmerksamkeit mit der Studie erhaschen wollte.

Den vollständigen Artikel lesen ...