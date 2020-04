Die Lufthansa (WKN: 823212) steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Um diese abzuwenden, will die Kranich-Airline nächste Woche ein Rettungspaket für staatliche Beihilfen im Wert von bis zu 10 Milliarden Euro abschließen. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Insider. Lufthansa wird sich aller Voraussicht nach Mitteln aus dem sogenannten Sozialfonds ESF in Höhe von 4 Milliarden Euro bedienen, so Reuters weiter. Die Konstruktion der Hilfen ist aus Kapitalmarktsicht höchstinteressant. So soll die ...

