Berlin (www.anleihencheck.de) - Ein erstes Aufatmen sei an dieser Stelle erlaubt: Es zeichnet sich glücklicherweise zunehmend eine Verbesserung der gesundheitlichen Lage ab, so Sascha Rehbein, CFA bei der Weberbank.In Europa gehe das Wachstum der Neuinfektionen deutlich zurück und das öffentliche Leben bewege sich mit langsamen Schritten in Richtung Normalisierung. Die Kapitalmärkte würden allerdings schwankungsanfällig bleiben. Der massive Ölpreisverfall, düstere Unternehmensausblicke und einbrechende Frühindikatoren hätten die Erholungsbewegung vorerst gestoppt. ...

