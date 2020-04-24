Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 24.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien
Psychedelika Top Pick vor Kursexplosion
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12EBF ISIN: AU000000AHF7 Ticker-Symbol: F9H 
Frankfurt
24.04.20
10:16 Uhr
0,042 Euro
+0,005
+12,57 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS GROUP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS GROUP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS GROUP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS GROUP0,042+12,57 %