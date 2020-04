Leocor Ventures Inc. gab gestern bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung mit Nexus Gold Corp. geschlossen hat, in deren Rahmen Leocor 100% Anteil am Dorset-Goldprojekt in Neufundland und Labrador erwerben wird.



Dabei muss Leocor Bargeldzahlungen an Nexus von 1.250.000 CAD über vier Jahre leisten, wobei die erste Zahlung über 100.000 CAD am Tag fällig ist, an dem die TSXV der Optionsvereinbarung zustimmt. Des Weiteren muss Leocor Arbeitsausgaben von 1.500.000 CAD über fünf Jahre leisten.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

