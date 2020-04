Gablitz (www.fondscheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei ETCs der BNP Paribas auf Brent-Öl (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) vor.Im Sog der US-Ölsorte WTI, deren auslaufende Futures-Kontrakte am Beginn dieser Woche weit im Minusbereich notiert hätten, sei auch der Preis für Brent Crude-Oil stark eingebrochen. Nach dem Kursrutsch auf bis 16 USD habe Brent Crude Oil wieder die Marke von 20 USD zurückerobern können. Der Ölpreis werde auch in Zukunft heftigen Kursschwankungen unterliegen. Anleger mit langfristigem Veranlagungshorizont und der Markteinschätzung, dass nun ein günstiger Einstiegszeitpunkt in Öl sei, könnten nun ein Investment in ETCs in Erwägung ziehen. ...

