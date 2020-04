FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lufthansa von 9 auf 2 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analystin Ruxandra Haradau-Doser wies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf das hohe Risiko im Zuge der Corona-Krise hin. In vielen europäischen Märkten dürfte das Geschäft der Airlines schrumpfen. Sie sieht alle Papiere der Branche skeptisch./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0008232125

