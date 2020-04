Es hagelt weiter Kritik an der von Gesundheitsminister Spahn geplanten Corona-App. In einem offenen Brief fordern der Chaos Computer Club und andere Digitalvereine jetzt ein Umdenken. Ihre Warnung: Fehlt es an Vertrauen in den Datenschutz, dann wird sich die geplante Lösung auch nicht durchsetzen. Der Chaos Computer Club (CCC) hat sich gemeinsam mit fünf weiteren Digitalvereinen in einem offenen Brief an das Bundeskanzleramt und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gewandt. In dem Schreiben warnen sie die Bundesregierung davor, bei der geplanten Corona-App auf das von Spahn präferierte Pepp-PT-Konzept zu setzen. Bei der App, die Kontakte mit Coronainfizierten erkennen soll, werden die ...

