Seit 2019 gibt Tino Krause Facebook in Deutschland ein Gesicht. Der Facebook-Deutschland-Chef erklärt im t3n Podcast, wie sich Marketing-Ausgaben in der Coronakrise entwickelt haben und was Facebook gegen Fake News tut. Wie betrifft die Coronakrise Facebook? Wie hat sich das Nutzerverhalten geändert? Sind die Marketing-Ausgaben eingebrochen? Über all diese Fragen spricht t3n.de-Chefredakteur Stephan Dörner im t3n Podcast mit Tino Krause, Deutschland-Chef des Social-Media-Konzerns. Krause erklärt, wie Facebook die eigenen Kunden - vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen - in der Coronakrise unterstützen ...

