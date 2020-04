Destiny ist ein npm-Package, das endlich Ordnung in eure Dateistrukturen bringt. Das Tool kommt mit einem ähnlichen Wow-Effekt wie Prettier, eine Extension, die euren Code für euch formatiert. Auf Prettier will mittlerweile kaum ein Web-Entwickler mehr verzichten, Destiny könnte sich als ähnlich nützlich herausstellen. Über die richtige oder die sinnvollste Anordnung von Dateien innerhalb einer Codebase kann man sich schon mal den Kopf zerbrechen. Und selbst wenn sich für die eigenen Soloprojekte und für jene, an denen ihr im Team arbeitet, eine Ordnung etabliert hat - nur allzu schnell speichert doch wieder irgendwer - ihr selbst? - nach dem Fixen eines kleinen Bugs eine Datei am falschen Ort und die ...

