Die Must Haves für Grillfans

Grillen ist ein Hobby oder für manche sogar eine Leidenschaft. Die Auswahl an Grilltypen ist groß. Sie reicht vom Kohlegrill über den Gasgrill, den Elektrogrill, den Beefer oder Smoker bis hin zur komplett ausgestatteten Outdoorküche. Auch das Grillzubehör darf nicht fehlen, um das perfekte Steak oder ein leckereres Gemüse auf dem Grill zu zaubern. Lassen Sie sich dazu von unseren marktEINBLICKE Grill-Must Haves inspirieren.

Cooler Leder-Look am Grill

Die Lederschürzen von Brickwalls & Barricades aus der Kollektion BBQ-Time sind perfekt für alle Grillmeister. Die Lederschürzen aus gegerbtem Rindsleder sind mit einer speziellen schmutzabweisenden Beschichtung ausgestattet. Sie schützen vor Verbrennungen und sehen dazu noch stylish aus. Es gibt die hochwertigen Schürzen in verschiedenen Designs und Ausführungen, zum Beispiel das Modell "The Classic Apron" mit modischem Leopardenmuster oder das Modell "The X-Cross Apron" für alle professionellen Griller, die die Schürze lange Zeit tragen. Übrigens: Lederschürzen müssen nie gewaschen werden, sondern nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Bild: Brickwalls&Barricades

Sehr robust ist auch der extra lange Unisex-Ofenhandschuh "The Savage Glove". Er wird in den Niederlanden aus vollnarbigem italienischem Büffelleder von Hand produziert und ist für Rechts- wie für Linkshänder geeignet. Das Wärmeschutzfutter ist für den Hausgebrauch bis 220 Grad Celsius getestet und empfohlen.

