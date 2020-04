IHS-Chef Martin Kocher warnt vor schlecht abgestimmten wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen in der Coronakrise. "Wir müssen es schaffen, betroffene Branchen/Sektoren möglichst punktgenau zu unterstützen, um die Folgen abzufedern. Das soll und darf aber nicht zu einem Flickenteppich von spezifischen Steuererleichterungen, Prämien, etc. führen", schrieb Kocher am Freitag auf Twitter. "Ein solcher Flickenteppich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...