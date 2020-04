Der Videokonferenz-Anbieter Zoom hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass die Anzahl der täglich aktiven Nutzer um 50 Prozent angestiegen ist. Die Anleger feierten diese Nachricht mit einem neuen Kursfeuerwerk.Der CEO Eric Yuan ergänzte in einem Webinar am Donnerstag, dass mehr als 300 Millionen Menschen am 22. April die Videokonferenzsoftware von Zoom nutzten. Das wären 100 Millionen Nutzer mehr als noch am 1. April. "Die Zoom-Plattform bietet unseren globalen Nutzern in dieser herausfordernden Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...