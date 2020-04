Der Buss Immobilienfonds 2 hat das rund 7.400 m2 große Büro- und Geschäftshaus "FORUM 1" in Böblingen südwestlich von Stuttgart Ende an eine institutionelle Fondsgesellschaft der Real I.S. AG verkauft. Das Objekt war zum Zeitpunkt des Verkaufs vollständig an den Zweckverband Böblingen/Sindelfingen vermietet.

Den vollständigen Artikel lesen ...