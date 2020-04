Thema heute:

Deutschland bleibt mobil: Einfach. Online. Auto kaufen im neuen OpelStore mit Rundum-sorglos-Paket

Deutschlandbleibtmobil - so lautet das Motto von Opel und den Händlern im ganzen Bundesgebiet. Seit dieser Woche öffnen die Autohäuser wieder unter maximaler Einhaltung aller Hygienevorschriften und mit besonderen Angeboten. So gibt es "Opel Flat for Free" ab sofort als Rundum-sorglos-Paket und in Zusammenarbeit mit der Opel Bank eine zusätzliche Ratenabsicherung für unvorhersehbare Lebenslagen. Dazu kommt jetzt der digitale OpelStore.

Hier lässt sich online der persönliche Traumwagen aus dem Angebot von 700 Händlern auswählen und direkt kaufen oder leasen. Ganz einfach von zu Hause aus. Als weitere Möglichkeit mobil zu bleiben, gibt es in der Autobörse junge Fahrzeuge des Herstellers mit Qualitätscheck, Gebrauchtwagengarantie und Mobilitätsschutz.

Darüber hinaus können sich die Kunden auf erstklassige Leasing-Konditionen freuen. So lassen sich der neue Corsa online ab 139 Euro, der neue Astra ab 189 Euro, der Crossland X ab 189 Euro und der Grandland X ab 259 Euro leasen - wohlgemerkt ohne Anzahlung. Der Onlinekauf im neuen OpelStore funktioniert denkbar einfach in vier Schritten: Händler aussuchen. Lieblingsfahrzeug finden. Leasing- oder Kaufvertrag abschließen. Überführung des Fahrzeugs erfolgt durch den Partnerbetrieb des Herstellers. Fertig.

Auch bei den Händlern vor Ort läuft jetzt wieder der Neu- und Gebrauchtwagenverkauf. Kunden können sich auf aktuelle Angebote wie den Green Deal, die Sondermodelle 2020 und den Corsa Edition 1909 freuen. Neu und ab sofort für alle verfügbaren Fahrzeuge gibt es die "Opel Flat for Free". Das Paket beinhaltet 3 Jahre Garantie, bis zu 3 Inspektionen sowie 3 Jahre Mobilservice und wird allen Käufern bei Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung gestellt. Dazu kommt jetzt in Zusammenarbeit mit der herstellereigenen Bank die "Ratenabsicherung for Free".

So erhalten alle Kunden, die sich für den Abschluss eines Basispakets der Bank entscheiden, kostenlos eine finanzielle zusätzliche Sicherheit für Finanzierung und Leasing. Die Partnerbetriebe achten dabei akribisch auf die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, denn der Schutz von Mitarbeitern und Kunden bleibt oberste Priorität. Dazu gehören eine Steuerung des Zutritts, ein möglichst kontaktloser Kassenbereich sowie die Sicherung des Mindestabstands von 1,5 Metern durch Bodenmarkierungen. Die Kontaktflächen im Fahrzeuginnenraum werden nach jedem Service desinfiziert. Gleiches gilt auch für die Vorführwagen.

