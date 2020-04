"Die Krise zeigt, wie wichtig ein funktionierendes modernes Gesundheitswesen ist", so Stefan Blum, Portfoliomanager beim Schweizer Finanzdienstleister Bellevue Asset Management.Die Corona-Krise belastet weltweit die Wirtschaft und sorgt für Unheil auf breiter Ebene. Märkte sind verunsichert, Sektoren kriseln. Unternehmen müssen um ihre Existenz bangen - Arbeitnehmer um die Jobs. Schon jetzt ist klar: Es wird viele Verlierer geben. Doch jede Krise bringt auch Profiteure hervor. Die Healthcare-Branche gehört dazu. Stefan Blum, Portfoliomanager des BB Adamant Medtech & Services, sieht diese Branche vor allem als Lebensretter: Die Krise zeigt wie wichtig ein funktionierendes modernes Gesundheitswesen ist. Wir gehen davon aus, dass nachhaltig in die Modernisierung des Gesundheitswesens investiert wird, gerade im Bereich Digital Health", so Blum exklusiv zu FondsDISCOUNT.de

Den vollständigen Artikel lesen ...