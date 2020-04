57. ordentliche Generalversammlung der Bâloise Holding AG

Medieninformation

Generalversammlung der Bâloise Holding AG: Aktionäre folgen den Anträgen des Verwaltungsrats

Basel, 24. April 2020. Die Aktionäre der Bâloise Holding AG stimmen an der ordentlichen Generalversammlung den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu und heissen unter anderem die Erhöhung der Dividende um 0.40 CHF auf 6.40 CHF pro Aktie gut. Die Generalversammlung fand aufgrund der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats ohne die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertrat 50.1% der ausgegebenen Aktien

Aufgrund der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats waren keine Aktionärinnen und Aktionäre zur Generalversammlung vor Ort zugelassen. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihr Stimmrecht ab dem 3. April 2020 durch elektronische oder schriftliche Anweisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat rund 24.4 Mio. der insgesamt 48.8 Mio. Aktien bzw. rund 50.1%.

Dividendenerhöhung gutgeheissen

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu. So genehmigten die Aktionäre Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2019 und erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung die Entlastung. Dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erhöhung der Dividende um 0.40 CHF auf 6.40 CHF pro Aktie folgten die Aktionäre mit einer grossen Mehrheit von 99.8% der abgegebenen Stimmen. Die Aktie der Baloise wird damit als langfristig attraktives und verlässliches Investment bestätigt.

Alle Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden jeweils für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt und Dr. Andreas Burckhardt als Präsident für eine einjährige Amtsdauer bestätigt.

Die Baloise übernimmt mit ihrem Geschäftsmodell Verantwortung

In seiner Rede betonte Verwaltungsratspräsident Dr. Andreas Burckhardt, dass das Modell der Versicherungen von jeher auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und sich am langfristigen Erfolg orientiert. Diese nachhaltige Ausrichtung sei es auch, die es Versicherungen in der aktuellen Situation ermögliche, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen: «Unsere Dienstleistungen sind mehr denn je gefragt, um die Stabilität der Volkswirtschaft zusammen mit den Massnahmen des Bundes bestmöglich zu garantieren», so Dr. Andreas Burckhardt. Dabei stünden die Ansprüche der Kunden, Mitarbeitenden und Investoren im Vordergrund. Mit ihrer erfolgreichen Arbeit in den vergangenen Jahren und insbesondere im Geschäftsjahr 2019 konnte die Baloise ihre Stabilität verbessern, um den verschiedenen Interessengruppen nun die nötige Sicherheit zu gewähren.

Die vollständige Rede von Dr. Andreas Burckhardt kann in deutscher Sprache unter www.baloise.com heruntergeladen werden und ist ab sofort als Videostream auf www.youtube.com/BaloiseGroup einsehbar.

