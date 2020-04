Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Call-Optionsschein (WKN GB0KQT) auf eine Feinunze Gold. Sie erwarten einen steigenden Goldpreis, was sich in dem Basispreis von 2.000 USD und einer relativ langen Laufzeit bis zum 01.12.2021 ausdrückt. Die Feinunze Gold notiert heute geringfügig im Plus bei 1734 US-Dollar. Damit nähert sich der Goldpreis den Höchstständen aus den Jahren 2011 und 2012 immer mehr an. Ein Call-Optionsschein (WKN MC517A) auf Apple wird von den Derivateanlegern ...

