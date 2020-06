Was ist bei Optionsscheinen am wichtigsten, Matthias Hüppe, HSBC Ein Beispiel: drei Optionsscheine mit Basispreis 12500 auf den DAX, gekauft zu Jahresbeginn, drei LAufzeiten Juni, September, Dezember - notieren jetzt alle tief im Minus. Welcher hat noch Chancen? Fragen zu Timing, Laufzeit, Einstiegspreis von Antje Erhard an Matthias Hüppe, HSBC. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/