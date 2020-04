WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im März eingebrochen, allerdings vor allem wegen massiv fallender Flugzeugbestellungen. Der gesamte Auftragseingang fiel gegenüber dem Vormonat um 14,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Sommer 2014. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 12,0 Prozent erwartet.



Ohne schwankungsanfällige Transportgüter fielen die Aufträge im März wesentlich schwächer. In dieser Abgrenzung ergibt sich ein Rückgang um lediglich 0,2 Prozent. Die Bestellungen ziviler Flugzeuge und Flugzeugteile brachen um fast 300 Prozent ein. Die Aufträge für militärische Flugzeuge fielen ebenfalls stark. Deutlich gaben auch die Bestellungen von Autos und Autoteilen nach.



Die Aufträge für zivile Kapitalgüter (ohne Militär und Flugzeuge) stiegen dagegen geringfügig an. Die Kapitalgüter gelten normalerweise als Indikator für die Investitionstätigkeit der Unternehmen./bgf/jsl/fba