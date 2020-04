(shareribs.com) London 24.04.2020 - Brent- und WTI-Rohöl können sich am Freitag weiter stabilisieren. Auf Wochensicht steht dennoch ein erneutes massives Minus. In den USA wollen weitere Unternehmen weniger fördern. Die Lage an den Ölmärkten bleibt weiterhin angespannt. WTI-Rohöl notierte im Wochenverlauf zeitweise tief im negativen Bereich, eine Situation, hervorgerufen durch den Unwillen der Käufer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...