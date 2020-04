DJ WOCHENVORSCHAU/27. April bis 3. Mai (18. KW)

=== M O N T A G, 27. April 2020 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (14:00 Investoren- Telefonkonferenz), Leverkusen 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 10:30 DE/Petersberger Klimadialog (bis 28.4.), PK (per Videokonferenz) mit Bundesumweltministerin Schulze *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - DE/Kabinett, Beratungen (per Videokonferenz) zur Corona-Krise - DE/Wirecard AG, Veröffentlichung des vollständigen KPMG-Untersuchungsberichts D I E N S T A G, 28. April 2020 *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q, Zürich *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 17. Kalenderwoche, Frankfurt *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel 07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:25 AT/AMS AG, Ergebnis 1Q, Schloss Premstätten *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 1Q, Holzminden 07:30 DE/Comdirect Bank AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Quickborn 07:30 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis für das 9-monatige Rumpfgeschäftsjahr, Wuppertal 08:00 DE/CDU-Präsidium, Videokonferenz über die Corona-Maßnahmen *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q, Bielefeld *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:40 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Bayer AG, Online-HV 10:30 DE/Hochtief AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta 15:10 DE/Petersberger Klimadialog (seit 27.4.), u.a. mit Reden (per Videokonferenz) von Bundeskanzlerin Merkel und UN-Generalsekretär Guterres *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April 17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View *** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:15 US/AMD Inc, Ergebnis 1Q, Sunnyvale 22:25 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q, New York 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 29. April 2020 *** 01:55 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q, Seoul 06:20 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:45 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Leverkusen 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Amberg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 BI-PK per Livestream), Hamburg 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q, Neutraubling *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q, London 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April 09:30 DE/Kabinett, reguläre Sitzung, anschließend Sondersitzung zum deutschen EU-Ratsvorsitz ab 1. Juli, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April 10:00 DE/Munich Re, Online-HV *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 10:30 DE/Beiersdorf AG, Online-HV *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK (Live-Webcast) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April 11:00 DE/Bundesverband Deutsche Startups, Video-PK zur Veröffentlichung des Green Startup Monitor *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q, New York *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q, London *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 14:30 US/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Michelin, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand 18:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 1Q, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond *** 22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Berlin *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April *** - DE/Stellenindex BA-X April - DE/Kultusministerkonferenz, Vorstellung eines Konzepts zur Wiederaufnahme des Unterrichts, Berlin - Börsenfeiertag Japan D O N N E R S T A G, 30. April 2020 *** 01:50 JP/Industrieproduktion März *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) April *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin April *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Trading Update 1Q, Jona 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q, Stavanger *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo *** 07:05 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:15 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 07:20 ES/BBVA, Ergebnis 1Q, Bilbao 07:25 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath *** 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Jahresergebnis, Aschheim *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q, Werdohl 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q, Ratingen *** 07:30 FR/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), München 08:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q, Heidelberg *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q, Courbevoie *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q, Windsor *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 1Q, London *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q, Den Haag 08:00 CH/Glencore plc, Produktionbericht 1Q, Baar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März *** 09:00 ES/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 09:00 AT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April *** 10:00 DE/Audi AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Ingolstadt *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP 1Q (1. Veröffentlichung)

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März *** 11:00 IT/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 12:00 IT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q, Midland *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Telefonkonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Überprüfung der Corona- Maßnahmen - DE/Kabinett, Beratungen (per Videokonferenz) zur Corona- Krise - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) - Börsenfeiertag Hongkong und Südkorea F R E I T A G, 1. Mai 2020 *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1Q, Edinburgh *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Bauausgaben März *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April *** - US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), Irving - EU/Ratingüberprüfungen für Tschechien (S&P), Dänemark (Moody's), Niederlande (Moody's), Rumänien (Fitch) - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Hongkong, China, Spanien, Frankreich, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Russland, Schweden, Finnland ===

