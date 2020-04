splendid medien AG: Hauptversammlung 2020 und Jahresabschluss 2019DGAP-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges splendid medien AG: Hauptversammlung 2020 und Jahresabschluss 201924.04.2020 / 15:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Splendid Medien AG - Hauptversammlung 2020 und Jahresabschluss 2019(Köln, 24.4.2020) - Die Splendid Medien AG wird vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie die ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant am 9. Juni 2020 als Präsenzveranstaltung, sondern zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 als virtuelle Hauptversammlung durchführen. Dies hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen. Die Gesellschaft wird ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit zeitgerecht über den neuen Termin sowie über die weiteren Modalitäten zur Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung informieren.Wie bereits am 20. März 2020 mittels Ad-hoc-Mitteilung berichtet, wurde auch die ursprünglich für den 27. März 2020 geplante Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019, der auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 enthält, vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Maßnahmen und Ereignisse im Zuge der COVID-19-Pandemie verschoben. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 der Splendid Medien AG ist für die zweite Junihälfte 2020 geplant und soll bis spätestens 30. Juni 2020 erfolgen.Weitere Informationen erhalten Sie bei:Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.comKontakt: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com24.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: splendid medien AG Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 9542 32 99 Fax: +49 (0)221 9542 32 613 E-Mail: info@splendid-medien.com Internet: www.splendidmedien.com ISIN: DE0007279507 WKN: 727950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1029727Ende der Mitteilung DGAP News-Service1029727 24.04.2020