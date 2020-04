Interessante Einblicke in den Geschäftsverlauf im Auftaktquartal liefert heute BB Biotech (WKN: A0NFN3). Die mussten zwar Rückschläge einstecken, glänzten aber auch durch Überraschungen - die mit COVID-19 zu tun haben. Auf Konzernebene rutschte das Q1-Ergebnis mit einem Fehlbetrag von -758 Millionen CHF in die Verlustzone nach einem Gewinn von 890 Millionen CHF in der Vorjahresperiode. Wie die Schweizer Holding hinweist, reflektiere das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...