Man könnte es für einen Zufall halten: Erst steigt Gold im Sommer 2019 über wichtige charttechnische Widerstände in US-Dollar, Euro und Pfund. Kurz darauf wird ein Gesetz in Deutschland verabschiedet, dass die Obergrenze für anonyme Käufe von 10.000 Euro auf 2.000 Euro zum Jahresbeginn 2020 senkt. Just in diesem Monat überschreitet der Goldpreis in Euro endgültig das bisherige Allzeithoch vom August 2012.Und mitten im Shutdown der Corona-Pandemie steigt der Goldpreis in Euro und Pfund schnell und stark in neue Kurshöhen weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...