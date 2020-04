Bei der Lufthansa wird unter Hochdruck um Staatshilfen verhandelt. Am Freitag sind die Aktien der wegen der Corona-Pandemie ins Trudeln geratenen deutschen AUA-Mutter massiv abgesackt. "Im Moment heißt es Staatshilfe oder das Ende", so die Experten des Brokerhauses Bernstein. Die Lufthansa-Aktien fielen um 8,4 Prozent und kosteten mit 7,15 Euro zeitweise so wenig wie seit der Sars-Pandemie vor 17 ...

