Aufgrund seines Produktangebots gehört Citrix zu den Profiteuren der Coronakrise. Citrix bietet zahlreiche Anwendungen im Homeworking-Bereich an. Hierzu gehören unter anderem Citrix Virtual Desktop und Citrix VPN Client. Am Donnerstag hat Citrix seine Zahlen zum ersten Quartal 2020 präsentiert und die Analystenerwartungen klar übertroffen.Insgesamt konnte Citrix einen Umsatzanstieg von 20 Prozent auf 861 Millionen Dollar erzielen. Der Gewinn pro Aktie betrug 1,76 Dollar, was einer Steigerung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...