München (www.anleihencheck.de) - EZB, FED und Bank of Japan - jede Adresse dieses führenden Notenbank-Trios tagt nächste Woche, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick. "Alle Notenbanken werden infolge des beispiellosen Konjunktureinbruchs durch die Covid-19-Folgen ihre Unterstützungsbereitschaft bekräftigen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers rechne insbesondere in Europa, aber auch bereits in den USA, bei den anstehenden Wirtschaftswachstumszahlen für das Startquartal 2020 mit klaren Rückgängen, denen im laufenden zweiten Quartal zweistellige Negativraten folgen dürften. Greil: "Die Konjunktureinbrüche lassen weder den Regierungen noch den Notenbanken eine andere Wahl, als weitere Maßnahmen zur Stützung und Erholung der Konjunktur zu ergreifen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...